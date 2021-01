Unfallflucht in Altshausen: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Altshausener Bahnhofstraße einen grauen Daimler angefahren und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unbekannte laut Polizeibericht von der Unfallstelle. Beim Fahrzeug des Verursachers handelt es sich mutmaßlich um ein grünes Auto. Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Telefonnummer 07584 / 9217-0 entgegen.