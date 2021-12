Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Montagvormittag zwischen 7.30 und 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Unfall am Dornahof. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem Lstwagen unterwegs war, stieß beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW X3.Der Sachschaden am BMW beläuft sich laut Polizei auf etwa 6000 Euro. Der Polizeiposten Altshausen bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 07584 / 921 70 zu melden.