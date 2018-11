Mit einem Sachschaden von rund 6000 Euro ist ein Verkehrsunfall am Montagabend kurz nach 20 Uhr in Altshausen geendet. Eine 49-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf der Ebersbacherstraße in Richtung Hauptstraße gefahren und hatte an der Einmündung den Vorrang einer von der Hindenburgstraße kommenden 57-jährigen Autofahrerin missachtet. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.