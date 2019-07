Unfall: 83-Jähriger missachtet in Altshausen Vorfahrt

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 286 zwischen Altshausen und Ebersbach ereignete. Der 83-jährige Fahrer eines Renault befuhr die Landesstraße aus Richtung Altshausen in Richtung Ebersbach und bog beim Dornahof an der Einmündung der Kreisstraße 7959 in die Landesstraße nach links in Richtung Dornahof ab. Hierbei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden, 40-jährigen Audifahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.