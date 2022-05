Unbekannter fotografiert frühmorgens Wohnhäuser

Zeugen fiel am Montagmorgen eine verdächtige Person auf, die am in der Zeit von 4 bis 4.30 Uhr Fotos von zwei Wohnhäusern in der Saumstraße und der Mozartstraße gemacht haben soll. Laut Polizei soll die unbekannte Person etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Sie war nach Zeugenangeben mit einem roten Hoodie, blauen Jeans und hellen Sportschuhen bekleidet. Warum der Mann die Lichtbilder gefertigt hat, ist derzeit unbekannt. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten und seiner möglichen Motivation machen können, melden sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07584 / 9 21 70.