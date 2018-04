Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat laut Polizei ein unbekannter Täter an einem geparkten Fahrzeug in Altshausen angerichtet. Die tat soll sich zwischen Samstagabend um 17 Uhr und Montagnachmittag um 13 Uhr in Höhe des Gebäudes Stettiner Straße 2/1 ereignet haben. Der Unbekannte beschädigte eine Scheibe sowie eine Fahrzeugtür und einen Kotflügel.