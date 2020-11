Unbekannter bricht Schuppen auf

Ziel eines bislang unbekannten Täters ist der Inhalt eines Geräteschuppens auf einem Gartengrundstück an der K 7963 bei Unterwaldhausen am vergangenen Wochenende gewesen, das teilt die Polizei mit. Der Einbrecher machte sich am Verschlussriegel zu schaffen und gelangte so ins Innere der Hütte. Dort entwendete er einen Rasenmäher und eine Motorhacke im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen war in der Nähe der Schrebergärten ein weißer Dacia Logan mit RV-Kennzeichen aufgefallen. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht, ist bislang allerdings nicht gesichert.