Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 und 8.45 Uhr gewaltsam in ein Sportheim in der Blönrieder Straße ein. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas erbeutet wurde.

Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8030, in Verbindung zu setzen.