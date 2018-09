Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Bierflaschen hat ein Unbekannter erbeutet, der zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 10.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Seestraße in Hoßkirch eingebrochen ist. Der Unbekannte hebelte gewaltsam ein Fenster auf und gelangte so in das Innere. Aus einem Getränkelager entwendete er das Bier und aus einer Thekenschublade etwa 15 Euro Wechselgeld. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07584/92170 anzurufen.