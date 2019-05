Unbekannte brechen in Sportheim und Lagerhalle ein

Vermutlich dieselben Täter sind laut Polizeimeldung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in zwei Objekte in Altshausen eingebrochen.

In das Sportheim des FV Altshausen in der Blönrieder Straße gelangten die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster. Dort wurden in einem Büro sämtliche Schränke und Schreibtische durchwühlt. Ob auch etwas gestohlen wurde, könne noch nicht gesagt werden, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. In der Stubener Straße drangen Täter in die Lagerhalle einer Firma. Auch hier gelangten sie durch das Aufhebeln eines Fensters ins Innere. Dort wurde ein Metallkasten mit Gewalt geöffnet und daraus eine Taschenlampe der Marke "Makita", Typ DML 185, entwendet. Auch in dieser Firma entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten den Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584/92170 zu informieren.