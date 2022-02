Unbekannte brechen in Hoßkircher Wohnhaus und in Kiosk des Sportheims ein

Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Hoßkircher Ortsgebiet unterwegs gewesen.

Die Unbekannten brachen laut Polizeiangaben an einem Wohnhaus in der Hauptstraße die Hintertür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Dort durchwühlten die Täter laut Polizeibericht alle Räume, beschädigten teilweise das Mobiliar und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und ein Laptop.

Mutmaßlich dieselben Einbrecher hebelten in der gleichen Nacht die Terrassentür am Kiosk eines Sportheims in der Herrenstraße auf und verschafften sich so Zutritt. Auch hier durchwühlten die Täter sämtliche Räume und stahlen mehrere Kassen mit Bargeld sowie eine Musikbox. Zudem verschütteten die Unbekannten mehrere Liter Frittieröl im Bereich des Gastraums. Der Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.