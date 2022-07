U13 des FVA wird Meister in der Bezirksklasse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon in der Hinrunde hat sich angedeutet, dass die Jungs vom Jahrgang 2009/2010 in dieser Saison oben mitspielen werden. Nach neun Spielen (acht Siege, eine Niederlage) stand man ganz oben an der Tabellenspitze. Nach der Winterpause ging es in jedem Spiel hart zur Sache, schwache Gegner gibt es in der Bezirksklasse nicht. Dennoch errangen unsere FVA Fußballer in weiteren neun Spielen sieben Siege sowie zwei Unentschieden und holten somit souverän und verdient den Meistertitel. Die Folge ist der direkte Aufstieg in die Talentrunde – das gab es beim FVA bislang noch nie.

Die Mannschaft mit Chefcoach Werner Arnold hat in dieser Spielzeit gezeigt, was mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Spielfreude möglich ist. Mit ihrem Kampfgeist und unermüdlichem Einsatz brachten sie nicht nur die eigenen Fans zum Staunen. Daher stellt der Aufstieg in die Talentrunde natürlich eine große Herausforderung dar, bange ist dem FVA mit diesem Trainerteam und dieser Mannschaft aber mit Sicherheit nicht.

Getreu nach dem Vereinsmotto des FVA „Gemeinsam kämpfen – gemeinsam siegen – gemeinsam feiern“ wurde dieser Erfolg nach dem letzten Saisonspiel bis spät in die Nacht ausgelassen gefeiert. Die Burschen des FVA standen auch bei den Feierlichkeiten ihren großen Vorbildern aus der Bundesliga in nichts nach. Anstatt einer Bierdusche bedankten sich die Jungs altersgerecht bei ihren tollen Trainern mit einer „alkoholfreien“ Dusche.

Ein toller Abschluss einer überragenden Saison – Glückwunsch und viel Erfolg in der Talentrunde in der kommenden Saison.