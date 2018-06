„Trio Freizeit“ unterstützt die Ziebere im Fernsehen

Die Ziebere aus Marbach – Marc Lutz und Hermann Madlener – holen sich unter anderem Verstärkung aus Altshausen: Mit dem „Trio Freizeit“ werden sie am 10. Februar beim „Närrischen Ohrwurm“ auftreten. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Marbacher bei dem Wettbewerb des SWR mitgemacht und dabei den dritten Platz belegt. „Wir haben die Zusage bekommen, dass wir auch in diesem Jahr unter den insgesamt 14 Finalisten sind“, berichten Lutz und Madlener.

Hinter dem „Trio Freizeit“ ste-cken Engelbert Dangelmaier, Ernst Lupberger und Franz Raisle. Die Band für den Fernsehauftritt komplettieren Georg Sommer aus Aulendorf, Friedbert Reuter aus Bad Schussenried und Matthias Eberhard aus Ertingen. Seit rund 40 Jahren musiziert Engelbert Dangelmaier unter anderem mit Lupberger, war auch schon mit der Gruppe „Didalu“ in der Region bekannt, spielt hauptsächlich auf Hochzeiten und zur Fasnet. „Wir sind aber definitiv keine Profis und sind schon jetzt ganz schön aufgeregt“, sagt Dangelmaier. Für die Altshauser ist es der erste Fernsehauftritt. Der Kontakt zu den Ziebere war über Marc Lutz entstanden. „Spaßeshalber haben wir mal über einen gemeinsamen Auftritt gesprochen“, sagt Dangelmaier.

Nun wird es ernst - und zwar bereits am 18. Januar. An dem Tag werden die Ziebere und die Musiker nachmittags live in der SWR-Sendung „Kaffee oder Tee“ auftreten. „Die vier Finalisten, die bereits feststehen, werden jeweils in der Sendung vorgestellt und dürfen ihr Lied spielen“, erklärt Lutz. Das Lied der Ziebere „Mir sind bereit“ hat er selbst geschrieben und komponiert. „Es ist etwas langsamer als unser Lied Piep aus dem Vorjahr. In dem Text geht es darum, dass wir bereit sind für die Fasnet und die Narren raus wollen.“

Der zweite Fernsehauftritt folgt am 10. Februar, wenn ab 16 Uhr der „Närrische Ohrwurm“ ausgestrahlt wird. Die Zuschauer haben die Möglichkeit für ihren Favoriten anzurufen und ihm so zum Sieg zu verhelfen. Den Bestplatzierten winkt ein Geldgewinn. „Für uns steht fest, dass wir den wie im Vorjahr an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen spenden“, sagt Hermann Madlener und Lutz ergänzt: „Wir wollen an einem möglichen Sieg nichts verdienen. Für uns ist allein die Werbung durch den Auftritt schon Lohn genug.“

Diese Erfahrung haben die Ziebere bereits durch den Auftritt im vergangenen Jahr gemacht. Seitdem sind die Anfragen für Auftritte stark angestiegen. In der Region werden sie unter anderem beim Landschaftstreffen in Bad Saulgau am Wochenende 26./27. Januar beim Zunftball und dem Zunftmeisterempfang auftreten. Außerdem noch bei den Zunftbällen in Marbach und Aulendorf am 2. Februar.