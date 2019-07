Traurige Nachricht überschattet das Marktplatzfest

Die Vorsitzende für Jugend und Öffentlichkeitsarbeit Manuela Tyborski hat vor Beginn des Marktplatzfestes die traurige Nachricht überbracht, dass der Musikkamerad Alfred („Fredi“) Hugger senior am Freitag verstorben sei. Die Anwesenden erhoben sich zum Gedenken von den Plätzen, die Musikkapelle spielte für ihren verstorbenen Freund von Abba „The Way Old Friends Do“.

Die Altshauser Musiker haben zum traditionellen Marktplatzfest geladen und wieder einmal Dank vieler fleißiger Hände ein Gemeindefest auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte.

Dieses Jahr ist es das 40. Straßen- beziehungsweise Marktplatzfest seit 1980 unter der Organisation des Musikvereins. Es begann mit dem so beliebten Straßenfest in der Herzog-Albrecht-Alle und dann folgte das Marktplatzfest. Der Sonntagsflohmarkt wurde 2003 in das Fest mit einbezogen und ist zum Mittelpunkt geworden. Heute ist das Marktplatzfest eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Gemeinde Altshausen.

Am Samstagabend eröffnete der Musikverein als Gastgeber unter der Leitung des neuen musikalischen Leiters Florian Strobel mit zünftiger Blasmusik. Musikanten in Dirndl und Lederhose stimmten gekonnt die Gäste in ein heimatlich, harmonisches Fest ein. Bürgermeister Patrick Bauser sprach das Grußwort und betonte, dass er sehr stolz darauf sei, was der Musikverein laufend für die Gemeinde leiste.

Die Besucherzahl war auf Grund des lange andauernden Gewitters nicht so, wie sich die Musiker es erhofft hatten. Überraschungsgäste waren die Musikanten des Musikvereins Friedrichshafen-Berg, die im Rahmen einer Motorrollerausfahrt dieses Fest als Ausflug nutzten. Das „Oberland Trio“ begleitete frisch und lebendig durch den Abend. Dazu bot sich die Möglichkeit, auch den einen oder anderen Cocktail an der Bar zu genießen.

Die sonntägliche Hauptattraktion war der ganztägige Flohmarkt. Witterungsbedingt waren weniger Anbieter als sonst vor Ort. Trotzdem wurde den Schnäppchenjägern und den Sammlern alter Schätze Ordentliches an „Kruscht und Krempel“ geboten. Die Veranstalter legen besonderen Wert darauf, dass viele Privatverkäufer das Flohmarktleben bereichern.

Die Tanzgruppe „Rosi’s Line Dancer“ mit ihren Western Country Melodien brachte Schwung in die Festgesellschaft. Ein treuer Begleiter, die Dorfgemeinschaft Stuben, verwöhnte die Besucher mit vor Ort gebackener köstlicher Dennete. Natürlich gab es wieder Kinderschminken, feinen Mittagstisch, Kaffee und leckere selbst gebackene Torten und Kuchen. Bei der Tombola der Musikjugend waren attraktive Preise zu gewinnen.

Dazu wurde dem Publikum musikalische Unterhaltung der feinsten Art geboten. Dies waren der Musikverein Blönried-Zollenreute unter der Leitung von Franz Thaler junior und in alter Manier die Reservistenkapelle Altshausen-Bad Saulgau unter der Stabführung von Pius Maier in Vertretung von Sascha Hugger. Alleinunterhalter „Uwe“ nahm später die Gäste musikalisch mit und sorgte bis in die Abendstunden für beste Stimmung.