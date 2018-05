Trauer nach Unfalltod von Friedrich Herzog von Württemberg

Bei einem schweren Unfall auf der Kreisstraße 7962 zwischen Ebenweiler und Fronhofen ist am Mittwochnachmittag ein 56-jähriger Autofahrer gestorben. Außerdem wurden drei weitere Personen verletzt.

Am Abend gab das Haus Württemberg in einer Pressemitteilung bekannt, dass es sich bei dem Verunglückten um Friedrich Herzog von Württemberg handelt. Friedrich Herzog von Württemberg leitete die Hofkammer des Hauses, die private Verwaltung. Er hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder. Die herzogliche Familie und das gesamte Haus Württemberg seien tief erschüttert, schreibt das Haus.

Auch Friedrichhafens Oberbürgermeister Andreas Brand äußerte sich bestürzt über den Unfalltod des ältesten Sohnes und Erbe des Hauses Württemberg. Brand würdigte die zurückhaltende und zugleich verbindliche und wohlwollende, den Menschen zugewandte Art Herzog von Württembergs. Die Stellungnahme im Wortlaut:

Friedrich Herzog von Württemberg engagierte sich in Friedrichshafen und weit darüber hinaus in vielen Bereichen, im Sport, kulturell und sozial. Dabei zeigte er sich als verlässlicher, interessierter und vor allem zugewandter und wertschätzender Partner. Was ihn dabei immer besonders auszeichnete, war seine zurückhaltende und zugleich verbindliche und wohlwollende, den Menschen zugewandte Art. Bewusst hatte er mit seiner Familie den Wohnsitz in Friedrichshafen gewählt und zeigte damit nicht nur seine tiefe persönliche Verbundenheit zu dieser Stadt, sondern auch eine über zwei Jahrhunderte gewachsene Verbundenheit des Hauses Württemberg mit Friedrichshafen, seiner Geschichte und Tradition sowie der weiteren Entwicklung dieser Stadt. Wir vermissen ihn und sind in Gedanken und unserer Trauer nun besonders bei seiner Familie. Ihr gilt unsere Anteilnahme und unser tief empfundenes Mitgefühl.

Friedrich Herzog von Württemberg in seinem Arbeitszimmer. (Foto: Anton Fuchsloch)

Wie die Polizei in ihrem Bericht weiter schreibt, stieß der 56-Jährige beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Er war gegen 15.40 Uhr in Richtung Fronhofen gefahren und hatte kurz nach Ebenweiler einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger überholt. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 30-jährigen Autofahrer und kollidierte mit dessen Auto. Friedrich Herzog von Württemberg starb noch an der Unfallstelle.

Juan Carlos (Dritter von links) kam im Jahr 2000 zum 60. Geburtstag von Diane Herzogin von Württemberg (zwischen Juan Carlos und ihrem Mann Herzog Carl) nach Altshausen. Im Hintergrund: Friedrich Herzog von Württemberg. (Foto: Archiv/Rudi Multer)

Mehr entdecken: Als Juan Carlos nach Altshausen kam

Während Friedrich Herzog von Württemberg noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag, erlitten der 30-Jährige und seine beiden Mitfahrer leichtere Verletzungen. Sie wurden alle drei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen