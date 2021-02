Traktor mit Anhänger verliert Getreide

Ein 65-jähriger Landwirt hat laut Polizei am Montag gegen 14 Uhr in der Oberhofstraße in Ebenweiler Getreide von seinem Anhänger verloren. Mutmaßlich führte eine Bodenwelle auf der Fahrbahn dazu, dass sich die Verriegelung des Anhängers öffnete. Durch den entstandenen Freiraum rieselte das geladene Getreide auf einer Strecke von etwa 250 Meter auf die Straße. Während der Beseitigung der Verschmutzung durch den Landwirt und einen Helfer sicherte die Polizei die Stelle ab.