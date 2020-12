Tödlicher Arbeitsunfall in Lagerhalle in Ebenweiler

Eine 51-jährige Frau ist am vergangenen Freitagabend nach einem Arbeitsunfall am Donnerstag gegen 10 Uhr auf dem Betriebsgelände einer Firma in Ebenweiler gestorben. Sie erlag trotz einer sofortigen Notoperation ihren Kopf- und inneren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat bei ihren ersten Ermittlungen in Erfahrung gebracht, dass die 51-Jährige bei Reinigungsarbeiten in einer Lagerhalle aus einer Höhe von etwa zwei Metern auf den Betonboden gestürzt war. Während der Arbeiten stand die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen in einer Metallgitterbox, die mit einem Gabelstapler in die Höhe gehoben wurde.

Noch ist nicht geklärt, ob die 51-Jährige aus der Box stürzte oder die Gitterbox vom Gabelstapler fiel.

„Der genaue Tathergang soll sich aus den Vernehmungen der Zeugen und der Dokumentation der Verletzungen ergeben“, sagt Daniela Baier, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage von Schwäbische.de.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist auch die Frage, ob es zu Verstößen gegen Unfallverhütungsvorschriften kam und ob der Verdacht einer fahrlässigen Tötung begründet ist.