Tischtennis Senioren Bezirksmeisterschaften in Bad Wurzach

Wie nicht anders zu erwarten waren die Teilnehmerzahlen, wegen den Coronavorschriften, bei den Seniorenbezirksmeisterschaften in der Bad Wurzacher Riedsporthalle recht übersichtlich. Aber der Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee wollte nach den vielen abgesagten Turnieren und den ausgefallenen Seniorenachmittagen in 2021 wenigstens diese immer sehr familiäre Veranstaltung anbieten. Und so gab`s diesmal dank Corona leider auch kein Kuchenbuffet und keinen Kaffee.

Die teilnehmerstärkste Klasse, die Herren C, brachte wenigstens elf Aktive an die Platten. Hier holte sich Ulrich Kees vom TSV Eschach in einem engen 3:2 Spiel den Siegerpokal vor Jürgen Scheibenstock von der SG Aulendorf. Das Herrendoppel der Klasse C gewannen mit 3:2 Sätzen Alois Münsch vom Gastgeber, der TSG Bad Wurzach, zusammen mit Jürgen Scheibenstock von der SGA im Finale gegen Josef Meisburger vom TSV Opfenbach und Markus Reuchlin von der SG Christazhofen.

Nur zehn Aktive wollten in der B-Klasse Seniorenmeister werden. Platz 1 sicherte sich mit 3:0 Sätzen Niels Brenner vom SVW Weingarten im Endspiel gegen Achim Geissler von den TTF Kißlegg. Marc Joos von der TSG Ailingen dominierte die A-Klasse mit fünf Teilnehmern. Seine Bilanz, 4:0 Siege ohne Satzverlust. Platz 2 für Chris Kratzenstein von der TSG Leutkirch. Dritter wurde Klaus Merk von der SG Aulendorf.

Zum Schluss der Veranstaltung wurden die gemeldeten Doppel der Klassen A und B zusammen gelegt und die Sieger ausgespielt. Hier waren Marc Joos von der TSG Ailingen zusammen mit Partner Chris Kratzenstein von der TSG Leutkirch im Endspiel glückliche 3:2 Sieger gegen die Aulendorfer Paarung, Klaus Merk und Berthold Landthaler.