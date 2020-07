Das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf bietet den Vortrag „Mehr Natur im Garten – Ideen und Tipps für die naturnahe Gartengestaltung“ mit Anna-Lena Riegger am Freitag, 10. Juli, um 20 Uhr.

Eine virtuelle Reise durch den naturnahen Garten öffnet den Blick für sinnvolle Maßnahmen, um all den kleinen Bewohnern das Leben zu erleichtern und so eine Vielzahl wundervoller Lebewesen in sein grünes Refugium einzuladen. Die Artenvielfalt leidet enorm unter dem Verlust und der Zerschneidung von Lebensräumen und dem immer knapper werdenden Nahrungsangebot, beispielsweise durch Bebauung und intensive Landwirtschaft. Gärten und Balkone können Biotope wieder vernetzen, Rückzugsräume für viele Tierarten bieten und Futter liefern. So leisten sie einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, die auch für den Menschen eine große Bedeutung hat. Sinkt zum Beispiel die Zahl der Bestäuberinsekten, gehen auch die Obstbau-Erträge zurück. Jeder Garten- oder Balkonbesitzer, der sich für eine naturnahe Gestaltung entscheidet, hilft also, die Artenvielfalt zu sichern. Ob Libellen, Schmetterlinge, Bienen, Vögel, Fledermäuse, Igel oder andere Tiere – jede Art hat bestimmte Ansprüche. Sie erfahren, was Sie tun können, um all diese Lebewesen anzulocken, zu schützen und zu unterstützen. Der Vortrag findet im Rahmen der Sonderausstellung „Lebensräume für Schmetterlinge“ statt, die noch bis Ende August im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf zu sehen ist. Veranstaltungsort: Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, Riedweg 3-5, Wilhelmsdorf, Telefon 07503 739, info@naturschutzzentrum-wilhelmsdorf.de Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, Schüler und Studierende 3,- Euro. Es wird gebeten, eine Mund-Nasenmaske mitzubringen.