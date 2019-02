Timo Egger wird Nachfolger von Josef Schill

Mit deutlichen Mehrheiten haben die Mitglieder der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Altshausen am Donnerstagabend in Boms zwei Posten neu besetzt. Fleischwangens Bürgermeister Timo Egger wird der Nachfolger von Geschäftsführer Josef Schill. Der neue Verbandsbaumeister wird ein bekanntes Gesicht: Thomas Kuntosch kehrt zum Verwaltungsverband zurück.

Acht Bewerber hatte der Verbandsvorsitzende Patrick Bauser für die Stelle des Geschäftsführers erhalten. Zwei hatten ihre Bewerbung wieder zurückgezogen, die übrigen sechs stellten sich den Bürgermeistern der elf Gemeinden des Verbandes vor. Vier davon wurden eingeladen, sich öffentlich in der Sitzung vorzustellen. „Zwei Kandidaten haben aber kurzfristig ihre Bewerbung zurückgezogen“, berichtete Bauser. So stellten sich am Donnerstagabend Timo Egger und ein Mitbewerber vor, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Egger wurde 2014 zum ehrenamtlichen Bürgermeister in Fleischwangen gewählt. Zudem ist er seit 2015 Stellvertreter des Ortsvorstehers von Taldorf. Der Verwaltungswirt trat 2016 bei der Bürgermeisterwahl in Wilhelmsdorf an, unterlag aber Sandra Flucht. Als Egger Vater wurde, überdachte er aber auch seine beruflichen Pläne. 2020 geht sein Chef in Taldorf in den Ruhestand, doch es reizte ihn auch die Nachfolge von Schill. Und so entschied er sich für die Bewerbung. Im Anschluss konnten die Verbandsmitglieder Fragen stellen. Etwa ob für ihn ein Wohnortwechsel infrage komme. Egger, der derzeit in Ravensburg wohnt, betonte: „Meine Frau und ich wollen gerne umziehen und uns in Richtung Fleischwangen bewegen.“ Der Mitbewerber wohnt in Blönried und arbeitet in der Baurechtsbehörde eines Gemeindeverwaltungsverbandes am Bodensee. Ihn reize die örtliche Nähe zum Verband und das breite Aufgabenspektrum des Geschäftsführers. Er musste unter anderem die Frage beantworten ob er die Stelle als Station oder langfristige Sache sehe. „Ich bleibe gerne bis zur Pensionierung“, sagte der Mitbewerber. Im Anschluss an die Vorstellung haben die Verbandsmitglieder sich rund 30 Minuten nicht-öffentlich beraten und in geheimer Abstimmung gewählt. Von 37 abgegebenen Stimmen gingen 27 an Egger und zehn an seinen Mitbewerber.

Für die Stelle des Verbandsbaumeisters gab es vier Bewerbungen. Drei waren für die Sitzung eingeladen, eine Bewerberin hatte kurzfristig abgesagt. Christoph Weiß ist in Altshausen aufgewachsen, hat als Elektriker gearbeitet und Bauingenieurwesen studiert. Seit 2017 ist er beim Staatlichen Hochbauamt beschäftigt. An der Stelle reize ihn das interessante Aufgabengebiet und die leitende Funktion. Thomas Kuntosch, studierter Architekt, war bereits von 2004 bis 2009 Verbandsbaumeister in Altshausen. Bis 2014 leitete er das Stadtbauamt in Markdorf, wechselte dann als Leiter zum Bauamt in Baiersbronn. Da er in Riedhausen wohnt, wollte er gerne wieder in der Region arbeiten. Vorab hatte er schon mit einigen Bürgermeistern Gespräche geführt und freue sich auf die spannenden Aufgaben. Nach rund zehnminütiger nicht-öffentlicher Beratung folgte die Abstimmung: Kuntosch bekam 28 Stimmen, Weiß neun.