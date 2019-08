Thomas Kesenheimer folgt auf Karl Schäfer

Nicht ohne Worte des Bedauerns hat Ebersbach-Musbachs Bürgermeister Roland Haug bei der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause den stellvertretenden Bürgermeister Karl Schäfer in den kommunalpolitischen Ruhestand verabschiedet. Zuvor hatte das Ratsgremium einstimmig Thomas Kesenheimer als neuen zweiten Bürgermeister gewählt. Als zweite stellvertretende Bürgermeisterin gewann Iris Sauter die Wahl, teilt die Gemeinde weiter mit.

In feierlicher Runde überreichte Haug seinem langjährigen Stellvertreter Ehrennadel, Ehrenurkunde und eine Glasstele vom Gemeindetag Baden Württemberg für 25 Jahre Kommunalpolitik. In seiner Abschiedsrede betonte Haug das gute menschliche Miteinander unter gegenseitigem Vertrauen und Hochachtung. Er blicke dankbar auf über 16 Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit. „Stets engagiert, stets motiviert, stets fleißig und immer freundlich frisch kollegial, so kennen ihn die Mitbürger, die Kirche, Vereine und Organisationen, und wir, die Kollegen von Rat und Verwaltung“, sagte er.

Erstmals ist Karl Schäfer 1994 in den Gemeinderat berufen worden, und dann immer wiederholend, die letzten Male gar als Stimmenkönig. Überdies hat Schäfer laut Mitteilung weitaus mehr Aufgaben erfüllt, denn nicht umsonst sei er 2014 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Gar habe der damalige Landrat Kurt Widmaier bei der Verleihung hinterfragt: „Der Karl Schäfer muss doch einen Zwilling haben?“

Seit 1999 ist Karl Schäfer stellvertretender Bürgermeister (erst zweiter, 2014 dann erster). „Im Eifer des Gefechtes fassen wir einander nicht immer mit Samthandschuhen an. Trotzdem pflegen wir eine Streitkultur, die von Respekt geprägt ist“, resümiert Bürgermeister Haug und zitiert seinen Amtskollegen mit einem ihn prägenden Satz: „Wir ziehen am selben Strang und immer in dieselbe Richtung.“ Dies habe er immer mit der für ihn als Steinbock typischen Sparsamkeit getan, aber auch mit Humor, mit dem er auch in angespannten Situationen immer wieder für Heiterkeit zur rechten Zeit sorgte.

Sichtlich gerührt dankte Karl Schäfer in seiner Abschiedsrede für die Geschenke und Worte des Lobes, die ihm „übertrieben“ schienen und für manch Unzulänglichkeit wolle er sich auch entschuldigen. Sein Tun für die Gemeinde habe ihm 25 Jahre lang Spaß gemacht, nun wolle er mit 72 Jahren den Jüngeren Platz machen. Er wünsche seinen Amtskollegen gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben und Finanzierungen, bei denen es sicher nicht langweilig und man sich finanziell nach der Decke strecken werde.