Theatergruppe Riedhausen wählt Vorstand

Der Vorsitzende Winfried Riegger hat die Gäste zur Generalversammlung der Theatergruppe Riedhausen e. V. begrüßt. Die Versammlung wurde wegen der Absage im März wegen der Corona-Pandemie jetzt in der Turnhalle wegen den größeren Abstandsmöglichkeiten nachgeholt, das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Anschließend gab Schriftführer Maximilian Fetscher seinen Jahresbericht. Der Verein hat unverändert 30 Mitglieder und zwei Ehrenmitglieder. Das abgelaufene Jahr 2019 wurde hauptsächlich geprägt durch das im Sommer inszenierte Freilichtschauspiel „Xaver Hohenleiter, der Schwarze Vere“. Bei diesem für die Theatergruppe und auch die Gemeinde Riedhausen wohl einmaligen Spektakel passte aus Sicht des Vereins alles. Zudem sind sich die Verantwortlichen aufgrund der aktuellen Lage wegen der Corona-Pandemie im Klaren darüber, dass dieses Schauspiel in diesem Jahr nicht hätte verwirklicht werden können. Der Verein habe laut Pressemitteilung Mitgefühl mit Vereinen und Organisationen für deren abgesagte Kulturveranstaltungen in der aktuellen Situation. Im Vereinsjahr 2019 unternahmen die Mitglieder noch einen Ausflug nach Bremerhaven-Helgoland und außerdem über zehn Besuche von Theateraufführungen bei teils langjährig befreundeten Laienspielgruppen aus der Umgebung.

Nach dem Kassenbericht der Kassiererin Verena Gasser wurde deren ordnungsgemäße Tätigkeit durch den anwesenden Kassenprüfer Daniel Bucher bestätigt. Bürgermeister Ekkehard Stettner sprach im Namen der Gemeinde Riedhausen ein Grußwort an die Versammlung und bedankte sich bei der ganzen Theatergruppe und besonders beim stellvertretenden Vorsitzenden Reinhold Gasser als Initiator und Motor für das inszenierte Freilichtschauspiel im Sommer 2019 im Ortskern von Riedhausen.

Bei der Versammlung stand auch eine Ehrung an. So wurde Wolfgang Müller für zehn Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Stefanie Schweizer wurde aus fünf Jahren Ausschussamt verabschiedet und Erna Freitag tritt aus eigenem Wunsch aus dem Verein aus, welchem sie seit 2006 angehörte. Sie hatte neun Jahre das Amt eines Ausschussmitglieds inne und spielte in zwölf Theatersaisons auf der Bühne. Ihr galt ein besonderer Dank.

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen für zwei weitere Jahre kam es zu Änderungen. Die zur Wahl stehenden Ämter des stellvertretenden Vorsitzenden Reinhold Gasser, des Schriftführers Maximilian Fetscher, der auf eigenen Wunsch nur für ein weiteres Jahr antrat, und des ersten Ausschussmitglieds, Manuela Eisele, werden alle von den Amtsinhabern weitergeführt und wurden von der Versammlung in öffentlicher Wahl einstimmig bestätigt. Das zweite Ausschussmitglied musste neu für ein Jahr gewählt werden, nachdem sich im vergangenen Jahr die Amtsinhaberin nur für ein weiteres Jahr bereit erklärt hatte. Roland Eisele wurde hier ebenfalls einstimmig gewählt. Die zwei Kassenprüfer wurden auch für das Jahr 2021 von der Versammlung öffentlich bestellt.

Beim letzten Punkt Wünsche und Anträge wurde noch auf die geplante Einweihung des Räuberzinkenbaums am 10. Oktober hingewiesen.