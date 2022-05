Theatergruppe Riedhausen blickt zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende Winfried Riegger begrüßte zur 35. Ordentlichen Generalversammlung der Theatergruppe Riedhausen. 22 der 29 Mitglieder und acht Gäste. Zunächst bat er um eine Gedenkminute für das im Oktober 2021 verstorbene Ehrenmitglied Agnes Fetscher. Ein besonderer Gruß ging an Bürgermeisterin Yvonne Heine, einige Gemeinderäten, Bürgermeister i.R. Ekkehard Stettner und ein paar Gönner des Vereins.

Anschließend gab Schriftführer Maximilian Fetscher seinen Jahresbericht über die Aktivitäten im Jahr 2021. Der Verein hat unverändert 29 Mitglieder und noch 1 Ehrenmitglied. Das abgelaufene Jahr 2021 war zumindest im ersten Halbjahr arg eingeschränkt wegen der Pandemie. Im Juli wurde der von der Gemeinde errichtete „Generationsübergreifende Begegnungs- und Erlebnispfad“ eingeweiht. Hier sponserte die Theatergruppe die Kosten für einen Bouleplatz. Eine Woche später konnte die ebenfalls von der Theatergruppe finanzierte Beleuchtung des Räuberzinkenbaums am Rathaus in Betrieb genommen werden. Im August wurde eine 2. Pilgerwanderung diesmal mit den Fahrrädern gemacht; teils mit E-Antrieb, aber auch noch mit reinem Muskelantrieb. Einige Termine, welche 2020 hatten abgesagt werden müssen, konnte man nun nachholen. So wurde der Kinofilm des Freilichtschauspiels im Kino in Ravensburg mit circa 160 Mitwirkenden angeschaut; auch konnte Anfang Oktober 2021 ein kleiner Vereinsausflug an den Kaiserstuhl gemacht werden. Anfang November 2021 wurde der Kinofilm des Freilichtschauspiels an zwei Abenden in der Turnhalle als Kino-Envent gegen freiwillige Eintrittspende und kleine Bewirtung öffentlich gezeigt. Der Reinerlös von 1000 Euro hieraus wurde als Spende an den Verein Brennessel in Ravensburg weitergegeben, zur Hilfe gegen sexuellen Missbrauch. Die übliche Theatersaison im Herbst wurde bereits Anfang des Jahres wegen der unklaren Pandemielage abgesagt. Zur Adventszeit wurde erstmals von der Theatergruppe eine Weihnachtsbeleuchtung an der St. Annakapelle angebracht, und es konnte sogar wieder eine Weihnachtsfeier mit Krimi-Dinner besucht werden.

Nach dem Kassenbericht der Kassiererin Verena Landthaler, welcher in krankheitsbedingter Vertretung von Maximilian Fetscher vorgetragen wurde, konnte deren ordnungsgemäße Tätigkeit durch den anwesenden Kassenprüfer Daniel Bucher bestätigt werden.