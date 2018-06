Teurer Naturausgleich erscheint Räten als überzogen

Der Naturschutz-Ausgleich für den geplanten Bebauungsplan Unterer Sender könnte die Gemeinde Altshausen einiges an Geld kosten: Um an dieser Stelle Gewerbeflächen ausweisen zu können, muss die Gemeinde einen hohen Naturschutz-Ausgleich mit sogenannten Ökopunkten herstellen. Auch weitere Bebauungspläne waren in der Sitzung am Mittwoch Thema im Gemeinderat Altshausen.

Für das Gebiet Unterer Sender gibt es bislang keinen das gesamte Gebiet umfassenden Bebauungsplan. Nur für die Ansiedlung des Unternehmens Intratec Schmock wurde ein sogenannter vorhabenbezogener Plan entwickelt. Da aber einige Unternehmen, die entlang der Bahnhofstraße ansässig sind, Erweiterungspläne haben, ist ein Bebauungsplan notwendig.

Ein Bebauungsplan bedeutet einen Eingriff, der mit sogenannten Ökopunkten bewertet wird, und dieser Eingriff muss ausgeglichen werden. Im Fall vom Gebiet Unterer Sender sind es fast 700 000 Ökopunkte. Würde die Gemeinde Ökopunkte kaufen um den Ausgleich zu schaffen, kämen jedoch Kosten von ungefähr rund 700 000 Euro zusammen. Einige Gemeinderäte waren unangenehm berührt. „Die erste Sekunde war ich sprachlos“, bekannte Frank Binder (CDU) mit Blick auf die Anzahl der Ökopunkte. Auch Brigitte Bettenmann (Freie Wähler) gefiel das nicht. „Bei der aktuellen Haushaltssituation haben wir gar keine Möglichkeit, das zu finanzieren“, sagte sie.

Bürgermeister Patrick Bauser wies darauf hin, dass sich der Ausgleichsbedarf auf die Baulandpreise auswirken könnte. „Das muss man künftig bei Bauplatzpreisen auch mit einkalkulieren“, sagte er. Im konkreten Fall Unterer Sender gebe es allerdings teils bereits Vorkaufsrechte, der Preis könne da nicht mehr einfach geändert werden. Einen Beschluss musste der Gemeinderat noch nicht fällen. Im Gespräch ist nun, die Erweiterungsflächen im künftigen Bebauungsplan zu reduzieren um auch den Ökopunkte-Bedarf zu verringern.

Weitere Bebauungspläne

Den Bericht über die notwendigen Maßnahmen im Unteren Sender trugen Lisa Sandner, Marion Tonn und Andreas Eppinger vom Planungsbüro Sieber vor. Sie informierten die Räte auch über die anderen Bebauungspläne, die in der Sitzung zur Sprache kamen.

Der Gemeinderat hob die Baulinienfestlegungen in der Ebenweiler- und Körnerstraße auf, ebenso in der Danziger Straße, der Saum- und Mozartstraße, der Herzog-Albrecht-Allee, der Hindenburgstraße und der Senderstraße. Auch hob das Gremium die Ortsbausatzungen „Südlich der Ebenweiler Straße“ und der Herzog-Albrecht-Allee auf. „Es sind relativ alte Festlegungen, die rechtlich wahrscheinlich gar nicht mehr Stand gehalten hätten wenn jemand dagegen geklagt hätte“, erläuterte Bürgermeister Bauser den Hintergrund. Damit aber beispielsweise die Ansicht von Schloss und Seminargebäude auch künftig geschützt werden kann, verabschiedeten die Räte einen neuen Bebauungsplan für die Herzog-Albrecht-Allee. In der zuvor durchgeführten öffentlichen Auslegung des Plan-Entwurfes seien keine Stellungnahmen eingegangen, informierte Andreas Eppinger vom Büro Sieber. „Das hat uns auch ein bisschen überrascht, dass aus der Bürgerschaft nichts kam“, bemerkte Andreas Eppinger auf eine entsprechende Frage von Martin Kiem (CDU) hin.

Gebäude dürften höher werden

Für das Gebiet „Westlich der Max-Planck-Straße“ soll es auch einen Bebauungsplan geben. Der Gemeinderat beschloss, die Unterlagen öffentlich auszulegen und die Behörden zu beteiligen. „Wir haben eine Höhe von zwölf Metern für die Gebäude festgelegt“, erläuterte Andreas Eppinger. Kornelia Hugger (CDU) und auch andere Gemeinderäte hatten allerdings Zweifel, ob diese Höhe ausreicht falls ein dort ansässiges Unternehmen beispielsweise seinen Verwaltungsbau aufstocken möchte. Deshalb wurde entschieden, als maximale Höhe im Bebauungsplan 15 Meter einzutragen und eine Viergeschossigkeit der Gebäude zuzulassen.

Ursprünglich war zudem laut Andreas Eppinger vorgesehen, dass auf die Gemeinde sehr viele Anforderungen in punkto Artenschutz zukommen. Es sei aber in der Folge gelungen, die Anforderungen deutlich zu reduzieren.