Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Riedhausen beim Parkplatz der Ostrachbrücke unerlaubt einen größeren Haufen Teerpappe abgeladen hat. Festgestellt wurde der Müll laut Bericht am Donnerstag gegen 15 Uhr. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich mit der Polizei in Altshausen unter 07584/92170 in Verbindung setzen.