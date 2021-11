Symbolischer Spatenstich für das in Hoßkirch

In der Gemeinde Hoßkirch ist man froh, nach dem Verfahrenstechnischen beim Baugebiet „Tafertsweiler Straße“ nunmehr weiter ins Bauliche gehen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Genauso freue man sich über das „Zusammenspiel“ aller Beteiligten, also Verwaltung, Gemeinderat, Kämmerei, Bauamt, Städtebauplanung, Ingenieurbüro und Erschließungsbaufirmen, wie Bürgermeister Roland Haug beim Zusammenkommen an der Baustelle gesagt habe. Dazu passe es bei den Baukosten, und hoffentlich weiter beider Bauzeit.

Schon bei Spatenstich sei die Rede von einem sicher guten Ergebnis gewesen, gerade weil auch die Umsetzung „Bedarf erfüllend“ für die vielen Bauplatzinteressenten, die Bauwilligen und in Punkto Weiterentwicklung für die und in der Gemeinde Hoßkirch sei.

Die im Gemeinderat beschlossene Erschließungsplanung für die 23 Bauplätze – darunter auch für Mehrfamilienwohnung – wurde zur Umsetzung in einem Zuge öffentlich ausgeschrieben. Es handele sich um ein Millionenprojekt, bezogen auf das finanzielle Erschließungspaket. Beauftragt wurde die Firma Peter Gross Tiefbau GmbH&Co.KG Pfullendorf mit unter anderem folgenden Leistungen: Oberboden-/Erdarbeiten/Lärmschutzwall 4100 Quadratmetern, Leitungsgraben 5490 Quadratmetern und Schüttmaterial 5300 Quadratmetern. Leerrohre für „Hausbreitband“ seien mit bedacht. Mit dem Humusabtrag sei bereits begonnen worden. Die Gesamtfertigstellung ist auf Ende April 2022 festgelegt. Der bauliche Eingriff in die L 286 (Kanal-/ Wasserleitungsanbindung an Bestand) soll erst im März 2022 erfolgen.