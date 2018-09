„Sylt-Shuttle“ fährt zur Gewerbeschau nach Ostrach

Noch rund vier Wochen sind die Freizeitzüge Räuberbahn und Moorbahn an Sonn- und Feiertagen unterwegs. Am Sonntag, 23. September, lohnt die Fahrt sich aus allerlei Gründen: In Ostrach ist Gewerbeschau mit verkaufsoffenem Sonntag, in der Räuberbahn ein Räuber und im Einsatz der Fernverkehrszug „Sylt Shuttle“, teilt der Verkehrsverbund Bodo mit.

Die Räuberbahn bringt am Sonntag Besucher aus Richtung Pfullendorf sowie Altshausen bequem nach Ostrach. Für große und kleine Bahnfans sind rund um den Bahnhof Ostrach im Rahmen der Gewerbetage Ostrach jede Menge Attraktionen geboten. Ob Führerstandsbesichtigung einer historischen Diesellok der Baureihe V100, Schienenfahrrad oder Mitfahreisenbahn für Kinder. An verschiedenen Inseln im Ort gibt es weitere Aktionen. Das gesamte Programm zur Gewerbeschau in Ostrach gibt es in der Beilage, die am heutigen Freitag der Schwäbischen Zeitung Bad Saulgau beiliegt. Auf der Bahnstrecke fährt aber kein gewöhnlicher Zug. Der Fernverkehrszug „Sylt Shuttle Plus“ verkehrt regulär auf seiner nordfriesischen Stammstrecke von Bredstedt über Niebüll nach Westerland. Die RAB hat den außergewöhnlichen Triebwagen für wenige Wochen in den tiefen Süden der Republik ausgeliehen. Der rot-weiße Zug wird als Farbtupfer die in Ostrach gebotenen Attraktionen bereichern und kann mit allen regulären Fahrscheinen benutzt werden.

An den Sonntagen, 23. September und 7. Oktober, wird außerdem der Schauspieler und Sänger Michael Skuppin alias „Räubernachkomme Max Elsässer“ spannende Geschichten von Räuberbanden erzählen, die zwischen Aulendorf und Pfullendorf einst ihr Unwesen trieben. Max Elsässer begegnen die Fahrgäste unterwegs im Zug zwischen Aulendorf und Pfullendorf.