SWR sendet Bericht über Storchenberingung

Sechs Storchenpaare haben sich in diesem Jahr in Altshausen niedergelassen, insgesamt 15 Jungstörche konnten die Tiere zur Welt bringen. Leider schafften es wie in fast jedem Jahr nicht alle Jungstörche und bisher sind schon sechs der Storchenkinder verstorben. Die Ursache ist bislang nicht bekannt, aber die vielen extremen Wetterbedingungen könnten der Grund sein.

Mitt Juni wurden weitere Jungstörche in der Gemeinde Altshausen von Ute Reinhardt, Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, beringt. Diese Beringung wurde mit einem kleinen Storchenfest verbunden. Die Nordic Walking Seniorengruppe von Michael Epp übernahm die Bewirtung und spendete den Erlös dem Eine Welt Laden von Altshausen. Zahlreiche Zuschauer kamen auch dieses Jahr zur „Hockete“ in die Hindenburgstraße und verfolgten die Beringung.

Die Freiwillige Feuerwehr von Altshausen stellte das Fahrzeug mit der Drehleiter auf, damit Reinhardt sicher und bequem an das Storchennest kam. Die Storchenbeauftragte kündigte bei ihrer Ankunft noch ein Fernsehteam vom SWR an. Dieses Fernsehteam begleitete die Beringung von Hoßkirch, Isny und Altshausen und wird diese Dokumentation am heutigen Donnerstag, 21. Juni, um 17.30 Uhr in der Landesschau senden. Bei der Beringung musste Ute Reinhardt den Tod eines Jungstorches feststellen und nahm das Tier aus dem Nest heraus. Die zwei überlebenden Jungstörche wurden aus aktuellem Anlass auf die Namen „Jogi“ und „Angi“ getauft. Das Storchenteam hofft, dass die Jungtiere sich nach dem bekannten Motto „Wir schaffen das“ nicht unterkriegen lassen.