Storch bei Altshausen vom Zug überrollt

Auf tragische Weise ist ein Weißstorch vor rund vier Wochen in Altshausen tödlich verletzt worden. Ein Lokführer hat das Tier überrollt, weil es auf die Schienen geflattert war. Mit Verspätung hat die Deutsche Bahn auf die Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ von Mitte April Stellung bezogen.

Ehrenamtliche, die sich um die Storchenpaare in Altshausen kümmern, waren an dem Samstagmorgen unterwegs. Denn ihnen wurde berichtet, dass auf der Wiese nahe der Leopoldschule ein Storch sitze, der am Bein verletzt sei. Beim Versuch, diesen einzufangen, flatterte das Tier auf die Bahngleise. Laut Zeugenberichten näherte sich kurz darauf schon ein Zug, hielt aber vor dem Tier an. Der Lokführer soll den Helfern zufolge zwar gehupt haben, da sich der Storch aber nicht fortbewegte, wieder losgefahren sein und überfuhr das Tier. Zeugen des Vorfalls versuchten, dem Tier zu helfen, waren angesichts der schweren Verletzungen aber machtlos und übergaben es dem Revierförster, damit er den Storch von seinen Qualen erlösen konnte.

Der Lokführer schildert die Lage so: Er habe vor Altshausen gehalten, weil das Einfahrsignal noch rot war. „Einen Storch auf dem Gleis hat er nicht bemerkt“, berichtet ein Pressesprecher der Bahn. Erst als er seine Fahrt bei grünem Signal fortsetzte, soll das Tier nach Ansicht des Lokführers kurz vor dem Zug in den Gleisbereich geflattert sein.