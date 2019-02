Stimmzettel müssen neu ausgewertet werden

Die Stimmzettel von der Bürgermeisterwahl in Ebersbach-Musbach am 13. Januar müssen nochmal neu ausgewertet werden. Das Landratsamt Ravensburg hat auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, dass ungültige Stimmen doch gültig gewesen wären. Damit verschlechtert sich das Wahlergebnis des wiedergewählten Bürgermeisters Roland Haug, dessen Stimmenanteil bei 99,83 Prozent lag. Die neue Auszählung ändert aber nichts daran, dass Haug Bürgermeister von Ebersbach-Musbach bleibt.

Ein Raunen ging am Wahlabend des 13. Januar gegen 18.45 Uhr durch die Pfarrscheuer in Ebersbach bei der Bekanntgabe der Zahl der ungültigen Stimmen, die mit 93 relativ hoch war. Von den 1405 Wahlberechtigten nahmen 677 an der Wahl teil. Von den gültigen Stimmen erhielt Haug 583, eine Stimme ging an Martin Weiß aus Ried. So jedenfalls wurde den Bürgern das Wahlergebnis mitgeteilt, über das sich Amtsinhaber Roland Haug mit einem fast 100-prozentigen Stimmenanteil freute: „Mit diesem gutem Ergebnis im Rücken weiterarbeiten zu können, macht mich stolz“, sagte Haug, der seit 2003 Bürgermeister von Ebersbach-Musbach ist.

Wählerin ist skeptisch

Doch schon wenige Tage nach der Bürgermeisterwahl meldete sich per E-Mail eine Wählerin bei der „Schwäbischen Zeitung“, weil sie das endgültige Wahlergebnis infrage gestellt hatte. Sie selbst habe eine andere Person mit Angabe des Wohnorts und der genauen Adresse gewählt, was für eine eindeutige Identifizierung ausreichen müsste. Die Wählerin habe die Befürchtung, dass die Auszählung der Stimmen nicht ganz korrekt abgelaufen sei. Sollten alle 93 Stimmen doch gültig sein, würde Roland Haugs Stimmenanteil etwa 86 Prozent betragen. Das Landratsamt Ravensburg als Kontrollorgan hat die Auszählung der Stimmen inzwischen überprüft. „Nach der Bewertung einzelner Stimmabgaben sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stimmzettel nochmal neu ausgezählt werden müssen“, sagt Franz Hirth, Pressesprecher des Landratsamts Ravensburg.

Eine Stimme wird als gültig erklärt, wenn sie einer Person eindeutig zuzuordnen ist. „Und das war der Fall“, ergänzt Hirth. Sollte es in einem Ort mehrere Bürger mit demselben Vor- und Nachnamen geben, muss die Adresse noch hinzugefügt werden. „Die Person muss ganz klar identifizierbar sein“, ergänzt Hirth. Aufgabe des Landratsamts war es aber nicht, alle ungültigen Stimmen zu prüfen. „Wir können also nicht sagen, wie viele Stimmen gültig oder ungültig sind.“ Fest steht, dass das bekannt gegebene Wahlergebnis falsch ist und die Stimmen ein zweites Mal bewertet werden müssen. „Das neue Wahlergebnis muss dann öffentlich bekannt gemacht werden“, ergänzt Hirth.