Stiftung ermöglicht Kindern vier Wochen Urlaub

Viele Familien können sich keinen Urlaub leisten, die Johannes-Ziegler-Stiftung organisierte deshalb zum 15. Mal die Altshausener Ferienzeit. Die Stiftung des Sozialunternehmens Die Zieglerschen aus Wilhelmsdorf teilte das in einer Pressemeldung mit. Kinder aus einkommensschwachen Familien konnten so vier Wochen lang im Landkreis Ravensburg kostenlose Ferien verbringen.

Im Seilgarten in luftiger Höhe balancieren, mit Alpakas spazieren gehen oder mit Holz werken, das Programm war mit unterschiedlichen Aktionen für Kinder zwischen 8 und 15 Jahren gespickt. „Es ist toll zu sehen, wie viel Spaß die Kinder haben“, erzählen die Projektleitungen Monika Bohner und Laura Preuss. In diesem Jahr wurden allerdings keine Übernachtungen angeboten, denn die Hygienevorschriften zum Schutz vor der Corona-Pandemie veränderten die Planungen der Ferienfreizeit. Normalerweise findet sie vier Wochen lang auf dem Gelände der Leopoldschule in Altshausen statt. Tagesausflüge waren auch nur in kleineren Gruppen möglich, heißt es vonseiten der Stiftung weiter.

Die Altshausener Ferienfreizeit wird ausschließlich über Spenden und aus Mitteln der Johannes-Ziegler-Stiftung und dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. finanziert. Die Johannes-Ziegler-Stiftung hat ein Stiftungskapital von 1 102 621 Euro. Sie wurde gegründet, um die Arbeit der Zieglerschen langfristig zu sichern. Gemeinsames Ziel im christlich-diakonischen Selbstverständnis ist die Unterstützung von benachteiligten Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder suchtkranken Menschen zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Im August 2009 wurde die Johannes-Ziegler-Stiftung mit Sitz in Wilhelmsdorf als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts anerkannt.