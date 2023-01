Zum ersten Mal hat Herzog Wilhelm als neuer Chef des Hauses Württemberg am Neujahrstag die Sternsinger auf Schloss Altshausen empfangen (Foto: katholisches Pfarramt St. Michael). Auch seine Großmutter, Herzogin Diane von Württemberg, nahm an der fröhlichen Begegnung teil, die schon seit langem zur Tradition am Jahresbeginn geworden ist. Nachdem die Buben und Mädchen dem Haus Württemberg den Segen und die guten Wünsche überbracht hatten, zogen sie weiter durch die Gemeinde, um auch dort die Frohe Botschaft von Weihnachten weiterzusagen und Spenden für Kinder in Armut und Not zu sammeln.