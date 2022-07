Statt des Bundespräsidenten kamen Landrat und Bürgermeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich habe er ein paar Mal in Berlin angerufen, um für das Musikerjubiläum in Hoßkirch den Bundespräsidenten zu verpflichten, stapelte Ravensburgs Landrat Harald Sievers hoch. „Aber es ist niemand ran gegangen“, so schmunzelnd der Kreis-Chef. Im nächsten Jahr aber hoffe er doch auf den „hohen Besuch“ aus Berlin, denn dann könne der Landkreis Ravensburg sein 50-jähriges Bestehen feiern. „Wenn das klappt, dann muss der Musikverein Hoßkirch auf jeden Fall in Ravensburg dazu aufspielen“, so sein Versprechen. Ungewiss nur, ob dann wieder niemand in Berlin ans Telefon geht.

Aus dieser Erkenntnis heraus entstand dafür in den Amtsstuben von Bürgermister Roland Haug zusammen mit Landrat Harald Sievers eine ganz andere Idee, um dem Jubelverein Hoßkirch eine besondere Freude zu bereiten. Also besannen sich die beiden auf ihre „musikalische Laufbahn“, wenn die auch schon etwas länger zurücklag.

„Nie geprobt“, versicherte Landrat Harald Sievers beim Festabend am Freitag auf dem Dorfplatz in Hoßkirch. Wer’s glaubt ... Auf jeden Fall zogen die beiden ihre Instrumente aus den Koffern. Der Landrat das Saxophon und der der Bürgermeister seine Trompete. Ob es reine Vorsicht oder „Absicherung“ war, kann nicht mehr genau gesagt werden. Bürgermeister Roland Haug wollte auf jeden Fall, dass der Hoßkircher Dirigent Franz Reck den Taktstock schwingt. Ein „Happy Birthday“ intonierten die beiden dann und alle Musikerinnen und Musiker sowie die zahlreichen Besucher des Festabends stimmten auf den Jubiläumsverein ein. Ob es den beiden Instrumentalisten in der Zukunft für einen Stammplatz in einer Blaskapelle reicht? Man wird sehen. Auf jeden Fall haben sie, Landrat als auch Bürgermeister, musikalisch das Zeug dazu.

So können die Hoßkircher Musikanten nur hoffen, dass sie beim 50-jährigen Bestehen des Landkreises Ravensburg im nächsten Jahr eingeladen werden. Ob mit oder ohne Bundespräsidenten, das ist ihnen egal. Es liegt jetzt an Landrat Harald Sievers, weiterhin den Draht nach Berlin aufrecht zu erhalten. Wer weiß, vielleicht geht doch einmal einer ran.