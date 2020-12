Startschuss für Leader-Förderung des Projekts Haus Rundel

Die Gemeinde Ebersbach-Musbach möchte das Haus Rundel, welches in frühen Jahren noch ein „Arme-Leute-Haus“ war und in jüngster Vergangenheit als Bücherei genutzt wurde, modernisieren und zum Heimatmuseum für die Allgemeinheit begehbar machen. Laut Pressemitteilung wird das Vorhaben durch die Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberwaben mit 60 Prozent aus Mitteln des EU-Förderprogramms Leader unterstützt. Die weitere Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gemeinde Ebersbach-Musbach. Mit der Übergabe der Erläuterungstafel beim Haus Rundel erfolgte der symbolische Startschuss für die Umsetzung des Projekts. Ziel ist es, das Bauwerk im Anblick und im Geiste greifbar zu machen. Der Kindergarten und die Grundschulkinder können in Projektarbeit, im modernisierten Denkmalbau, die Ortsgeschichte am sichtbaren Beispiel erleben. Für Bürger und Besucher der Gemeinde ergebe sich außerdem ein neues kulturelles Angebot. Foto: