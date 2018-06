Starlight Express bringt den Abend ins Rollen

Alles, was die Herzen des Publikums höher und schneller schlagen lässt, hatten die insgesamt 40 Akteure aus den Reihen der Narrenzunft Altshausen bei ihrem Fastnachtsball auf Lager. Es war ein Programm der Superlative, wenn man bedenkt, dass für alle Darstellenden der Amateurstatus gilt. So gab es Köstliches zu hören und zu sehen, darunter ulkig anmutende Einlagen wie die der Dancing Queens, ein wohlbeleibtes Männerballett und die rasante, gemischte Gruppe, die den Starlight Express aus dem gleichnamigen Musical auf Rollschuhen buchstäblich auf Hochtouren und den Abend ins Rollen brachten. Eine gute Mischung aus Lokalkolorit und exzellenten Ideen quittierte das Auditorium immer wieder mit Gejohle und Zugabe-Rufen.

Für gute Laune in der Turnhalle war gleich zu Beginn Vizezunftmeister Klaus Eisele verantwortlich, der den frisch gebackenen Schultes Patrick Bauser sowie Prominenz aus dem Gemeinderat und den Vereinen willkommen hieß. Die Tanz-Band Sound Express sorgte gekonnt für die musikalischen Farbtupfer des Abends. In lockerer Manier führte das Moderatorenteam Klaus Eisele und Carina Reichle durchs zweieinhalbstündige Programm. Sie wiesen darauf hin: „Fasnet ist eine ernste Angelegenheit.“ Aber beim Sketch „Die Amtsstube“ wurde deutlich, wohin die Reise ging, es war ein humorgeladenes Stück mit begrifflichen Verwechslungen, das mit Bernhard König und Dominik Maier einwandfrei besetzt war

Tempogeladen kam der Auftritt „Jumping for Rocky“ daher, eine Mischung boxsportähnlicher Fitnessübungen mit Springseil in den Händen von acht flotten jungen Damen. Einstudiert hatte das Ganze Tanja Hugger mit ihnen. Da gab es erste Beifallsstürme. „Die Sprechstunde“ war Sabine Rau und Rosi Schorr geradezu auf den Leib geschrieben: Eine Patientin kommt mit Magenproblemen zu einer vermeintlichen Ärztin, weil auch Raumkosmetikerinnen weiße Kittel tragen, und so rät „Frau Doktor“ bei Magenbeschwerden zu einer Schlankheitskur. Mit dem Hit von Nena „99 Luftballons“ landeten die beiden Live-Sängerinnen Sabine Horber und Sandy Stöckler einen Erfolg. „Im Thermalbad“, ein Solosketch mit selbstverfassten Reimen, in dem Jasmin Graf auch noch zu großer schauspielerischer Form auflief, gab es etwa zu erfahren, dass Nudisten auch nur Menschen sind.

Bauser wird zu Pepone

Nachdem die Truppe vom „Starlight Express“ unter der Regie von Heike Rummler unbedingt einige Zugabe-runden auf der Bühne drehen mussten, war „Dallas“ angesagt, die Kultsendung der Ölmultis, die im Geld noch immer schwimmen. Die Altshausener Ausgabe der Fernsehserie war bestückt mit Lokalkolorit am laufenden Band. Obwohl im närrischen Rückblick nichts Nachteiliges über Bürgermeister Patrick Bauser gesagt werden konnte, wurde er dennoch als „neuer Pepone“ tituliert, und beim „schnellen Don Camillo“ konnte es sich natürlich nur um Pfarrer Christof Mayer handeln.

Den „Dancing Queens“, ein siebenköpfiges Männerballett, welches durch ihre Leiterin Carolin Jelly offensichtlich auf Vordermann gebracht wurde, gelang artistisch und humoristisch die Lachsalvennummer des Abends mit Zugaberufen ohne Ende. Ein unterhaltsamer Narrenzunftball der Extraklasse. Bravo!