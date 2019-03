Stabwechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr

In ihren neuen Uniformen hat sich die gesamte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Unterwaldhausen-Guggenhausen, mit ihren 15 Feuerwehrmännern und einer Feuerwehrfrau, im Bürgersaal der Gemeinde Guggenhausen zur Jahreshauptversammlung versammelt. In seinem Jahresrückblick berichtet Kommandant Edwin Bixel von drei Einsätzen. Zweimal musste eine Ölspur versorgt werden und einmal rückte die Feuerwehr wegen eines Stoppelbrands aus, der bei der großen Trockenheit des Sommers 2018 auch schlimme Folgen für die Feuerwehr hätte haben können. Ansonsten wurden die Feuerwehrleute in 13 Proben nur zu Übungszwecken zusammengetrommelt.

Geübt wurde im offenen Gelände mit Saugleitungen aus öffentlichen Gewässern oder die Unfallversorgung bei Autohaus Lutz in Wilhelmsdorf. Vertieft trainiert wurden die Fertigkeiten Wärmegewöhnung und Atemschutz bei einer Simulation im Brandcontainer in Altshausen. Gemeinsam geprobt wurde auch einmal mit der Feuerwehr aus Riedhausen. Bei der Hauptübung wurde ein Brand in der Alten Schmiede der Familie Kösler in Unterwaldhausen mit zwei vermissten Personen simuliert.

Bürgermeister nehmenEhrungen vor

Nach dem Kassenbericht von Wolfram Sinzig und dem Prüfbericht von Andreas Schmid sowie dem kurzen Bericht der Schriftführerin Carina Lambert wurde auf Antrag von Bürgermeister Jochen Currle die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Stellvertretend für den Kreisbrandmeister, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, übernahmen die Bürgermeister aus Guggenhausen und Unterwaldhausen die Ehrungen. Bürgermeister Schill betonte, wie wichtig diese Anerkennung der Arbeit der Feuerwehrleute ist, die für das Wohl der Gemeinde und die Sicherheit der Bürger freiwillige Arbeit leisten und ihre Freizeit opfern. Es werden Benjamin Landthaler und Stefan Sorg für genau 15 Jahre Dienst geehrt. Da das Ehrenzeichen neu ist und bisher erst ab 25 Jahre ein Ehrenzeichen vergeben wurde, werden auch Manuel Landthaler und Wolfram Sinzig für 18 Jahre und Andreas Schmid für 23 Jahre mit einer Urkunde und einem Abzeichen geehrt. Edwin Bixel kehrt auf eigenem Wunsch nach 15 Jahren Kommandantur zurück in die Mannschaft, ist aber bereit, bei Bedarf im Einsatz auch als Truppführer vor Ort Verantwortung zu übernehmen bis der aktive Kommandant am Einsatzort ist. „Während seiner Amtszeit hat sich Edwin Bixel vorbildlich und mit großem Engagement für die Gemeinde eingesetzt“ lobt Bürgermeister Schill und überreicht im Namen der Gemeinde einen Essensgutschein. Auch die Feuerwehrkameraden überraschen ihren langjährigen Kommandanten mit einem Geschenkkorb und ebenfalls einem Essensgutschein.

Da die gesamte Führung der Freiwilligen Feuerwehr neu besetzt werden muss, übernahm Bürgermeister Jochen Currle die Wahlleitung. Für den Posten des Kommandanten ließ sich nur Stefan Sorg aufstellen, der bei zwei Enthaltungen einstimmig gewählt wird. Es wurde beschlossen, den Posten des Stellvertreters doppelt zu besetzen. Wolfram Sinzig und Dirk Ebert konnten bei Stimmengleichheit in dieses Amt gewählt werden. Als Kassier wurde Wolfram Sinzig gewählt und hat damit ein Doppelamt. Das Amt des Schriftführers übernimmt Roman Köberle. Komplementiert wird der Ausschuss mit Pirmin Sinzig, Stefan Bixel und Manuel Landthaler, womit eine motivierte junge Mannschaft in Zukunft die Leitung der Wehr Unterwaldhausen-Guggenhausen übernimmt.