Sprinterfahrer bringt 81-hährige Radlerin in Ebersbach-Musbach zu Fall

Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Freitag gegen 15 Uhr in Ebersbach-Musbach vom Fahrer eines abbiegenden Sprinters angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr sie die Aulendorfer Straße als ihr auf Höhe der Hausnummer 5 ein Sprinter beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt den Weg abschnitt. Die Radlerin stieß mit ihrem Fahrrad gegen das abbiegende Fahrzeug, stürzte auf der Fahrbahn und verletzte sich dabei. Laut Polizeibericht stieg der Fahrer des Sprinters aus, half der Dame an den Fahrbahnrand und entfernte sich von der Unfallstelle.

Es handelte sich um einen weißen Sprinter, dessen Fahrer (südländisches Erscheinungsbild) reflektierende Kleidung trug und gebrochenes Deutsch sprach. Möglicherweise nahm er Liefertätigkeiten an dieser oder einer anderen in der Nähe befindlichen Anschrift wahr. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666 in Verbindung zu setzen.