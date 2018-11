Spektakuläre Flugelemente begeistern das Publikum

Gut 250 sportbegeisterte Zuschauer waren am Samstagabend in die Turnhalle an der Ebersbacher Straße gekommen, um hautnah die kurzweilige, zweistündige Turn-und Tanzshow des TSV mitzuerleben. Für die teils spektakulären Darbietungen der insgesamt 80 Akteure – darunter mit einem Gastauftritt der Bauchtanzformation „Bellytales“ – gab es regelrechte Beifallsstürme. Großartig die Beteiligung der Nachwuchsturner, die mit viel Herzblut und Können ihre Darbietungen aufs Parkett legten. Moderiert wurde die Turngala von Thomas Weber, der mit großer Sachkenntnis und Kurzweil durch die Veranstaltung führte.

Hinter dem Namen „The Cranberry Kids“ verbargen sich 30 junge „Preiselbeeren-Mädchen“, die zum Auftakt der Veranstaltung nachhaltig vorführten, wie locker und quicklebendig sportliche Bewegung aussehen kann. Eine wahre Freude, den Mädchen zuzusehen, wie sie gelenkig und in harmonisch anzusehenden Abläufen über den Turnhallenboden stürmten. Unter dem Strich eine fabelhafte Demonstration, dass es um den weiblichen Nachwuchs des Turn- und Sportvereins gut bestellt ist. Das spürte auch die beifallsfreudige Zuschauerkulisse und reagierte entsprechend durch rhythmisches Klatschen.

Schöne Bewegungsabläufe

Acht „Skatergirls“ an der Zahl, begleitet von Rock-Pop-Musik, gaben in einer tänzerischen Formation Einblick, wie schön sportliche Bewegungsabläufe in der Gruppe sein können. Ihre Darbietung hatte nicht nur viel Elan, sondern auch gelungene, choreografische Einfälle. Acht Gäste aus Ravensburg, nämlich die Bauchtanzgruppe „Bellytales“, verbreitete jede Menge orientalisches Flair in der Halle. Der Name „Bellytales“ setzt sich aus zwei englischen Begriffen zusammen: „bellydance“, sprich Bauchtanz und „fairytales“, was „Märchen erzählen“ bedeutet. Ja, an „Märchen aus Tausendundeine Nacht“ erinnerten die frechen, spritzigen und geheimnisumwobenen, tänzerischen Bewegungen ohne Frage.

Bunte Schleier der Tänzerinnen

Die bunten Schleier der Tänzerinnen waren der absolute, unerreichte Farbtupfer des Abends, dieser Meinung war offensichtlich auch das Publikum und sparte deshalb nicht am Applaus. Fünf Seiltänzerinnen, die sich kurz „Skip Itz“ nennen, schwangen im Eilzugtempo ihre Sportgeräte, von den Seilschwüngen her fürs Auge kaum mehr sichtbar, so rasant und gekonnt beherrschen sie ihr Metier. Dann ging es in die Pause.

Gleich danach ging es in die zweite Häfte des Programms: Hinter dem Namen „Lucky Punch“ verbargen sich fünfzehn junge Sportlerinnen die über den Hallenboden schlängelten, dass es eine helle Freude war, ihre akrobatischen Bewegungsabläufe zu sehen und zu bewundern. Beim „Jump around“ zeigten zehn junge Recken im Bodenturnen Schrauben und Saltos mit athletischer Eleganz im anspruchsvollen Bereich. Drei Überschläge hintereinander und serienweise, das war schon Spitzenklasse. Die Kulisse verfolgte die atemberaubenden Übungen laufend mit Beifallskundgebungen. War das noch zu toppen? Zu Abwechslung trat die Bauchtanzgruppe ein zweites Mal ins Rampenlicht – erneut beifallsumjubelt. Die Geräteturner gaben sich als „Die Herren der Ringe“ aus. Dabei führten die Akrobaten ihre Sprungeinlagen gewagt bis knapp unter der Hallendecke aus.

Den Zuschauern stockte ein ums andere Mal der Atem. Die Ringe wurden zum Katapult, um Schwung zu holen für riskante, waghalsige Sprünge durch die Luft, um sicher auf den Matten-Bahnen zur Landung zu kommen. Hechtsprung, Hoch- und Weitsprung, Salto mortale – es herrschte Zirkusluft, richtige, akrobatische Nummern führten die zehn Sportskanonen vor. Das Publikum fieberte regelrecht mit. Tosender Beifall. Großartige Darbietungen. Bravorufe. TSV-Vorstand Willi Stadler teilte Lob und Dank, Blumen und wertvolle Geschenke aus.