Soziale Kompetenzen werden Lernstoff

Den Unterrichtsalltag haben Schüler und Lehrer am Progymnasium Altshausen für zwei Tage gestoppt und sich bei den sozialen Projekttagen verschiedenen Themen gewidmet, eine Ausbildung zum Streitschlichter oder Busbegleiter absolviert. Diese Projekttage finden regelmäßig statt und sollen soziale Kompetenzen fördern.

„Wir haben für jeden Jahrgang bestimmte Themen, sodass die Jugendlichen in ihrer Schullaufbahn bei uns alle Bereiche durchlaufen“, sagt Schulleiterin Katharina Finkbeiner. Tobias Nusser ergänzt: „Die sozialen Projekttage sind für die Schüler nicht nur schön, weil dann kein regulärer Unterricht ist. Dabei geht es um viele Themen, die wir Lehrer gar nicht so einprägsam rüberbringen könnten.“

Und so sind im Klassenzimmer auch nicht nur Lehrer, sondern etwa Polizisten, Sozialarbeiter oder ein IT-Experte wie Prof. Dr. Tobias Eggendorfer von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Den hat die Stiftung der Volksbank Altshausen engagiert, um die Schüler über Gefahren im Netz aufzuklären. Dabei ging es zunächst um soziale Medien wie Facebook und Whatsapp, aus denen scheinbar persönliche Informationen schnell an die breite Öffentlichkeit gelangen können. Auch die Bedeutung von Urheberrecht und dem Recht am eigenen Bild erklärte Eggendorfer den Siebtklässlern.

Mit wenigen Befehlen eine gefälschte E-Mail verschickt

Überraschend und beeindruckt waren sie davon, dass der IT-Experte mit nur wenigen Befehlen eines ganz gewöhnlichen Programms auf dem Rechner eine gefälschte E-Mail an den Lehrer verschickt hat. Eindringlich mahnte Eggendorfer eine Mail-Verschlüsselung an, da die vorhandene Technologie aus den 1970er-Jahren stammt als die erste E-Mail verschickt wurde. Am zweiten Tag setzten sich die Siebtklässler mit Margret Bette-Cherkit von der Caritas-Bodensee-Oberschwaben mit dem Thema Sucht auseinander. Die Sozialarbeiterin half etwa bei Fragen, wie das eigene Konsumverhalten aussieht und welche Indikatoren es für eine Sucht gibt.

Bei den jüngeren Mitschülern der Stufe fünf steht die Klassengemeinschaft im Vordergrund. Durch Teamaufgaben und Vertrauensspiele erarbeiten sie sich verbindliche Regeln für den Umgang untereinander und machen die Erfahrung: Manche Aufgaben lassen sich nicht alleine, sondern nur gemeinsam bewältigen. Die Sechstklässler beschäftigen sich mit dem Thema „Anti-Mobbing“, werden für positive Umgangsformen, aber auch Zivilcourage sensibilisiert.

„Busbegleiter“ dürfen sich nach den zwei Projekttagen die Schüler der achten Klasse nennen. Die Präventionsabteilung der Polizei Ravensburg hat den Jugendlichen vermittelt, wie sie insbesondere in Schulbussen bei Konflikten geeignet eingreifen können. Denn in solchen Situationen ist ein sicheres, bestimmtes Auftreten und eine gute Portion Zivilcourage gefragt. Dies haben sie sich in Rollenspielen direkt in einem Bus geübt, auch für diejenigen, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen, eine wertvolle Erfahrung.

In der neunten Klasse steht bei den Sozialen Projekttagen die Ausbildung zu Streitschlichtern auf dem Stundenplan. Dabei lernen sie den Ablauf einer Schüler-Mediation kennen und üben in verschiedenen Rollenspielen, wie man konstruktive Gespräche führt, Lösungen zusammen mit den Streitenden erarbeitet und in schwierigen Situationen die Oberhand behält. Ihr erworbenes Wissen dürfen die Schüler bald in die Praxis umsetzen, wenn sie in den jüngeren Klassen als Streitschlichter eingesetzt werden.

Doppelten Nutzen haben die Jugendlichen der Abschlussklasse. Mit dem Deutschen Roten Kreuz Sigmaringen absolvieren sie einen Erste-Hilfe-Kurs. Die Zehntklässler wissen nun nicht nur über stabile Seitenlage, Herzdruckmassage, Druckverbände und das richtige Verhalten im Notfall Bescheid, sondern haben damit auch schon eine Voraussetzung für die Führerscheinprüfung erfüllt.