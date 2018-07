Sieben Schwaben wollen Gutes tun

Pro Jahr zwei Benefizveranstaltungen in Baden-Württemberg machen die „7 Schwaben Speaker“ – ein Zusammenschluss von gefragten Vortragsrednern. In Kooperation mit der Stiftung der Volksbank Altshausen treten sie am Montag, 5. November, von 19 bis 22 Uhr in der Galerie Dx Diane im Altshauser Schloss auf. Der Erlös geht an drei regionale Einrichtungen.

Die Idee für die Veranstaltung stammt von dem Altshauser Thomas Strobel. Der Chef von TS-Events macht seit 2015 die Organisation der „7 Schwaben Speaker“ und liebäugelte schon länger mit dem Gedanken eines Auftritts in der Region, fand in der Volksbankstiftung den idealen Partner. Die Besucher erwartet am 5. November eine Mischung aus kurzweiligen Vorträgen und Kabarett. Denn die Redner holen sich mit Uli Boettcher einen Gast auf die Bühne, der eine knappe halbe Stunde aus seinem Programm bieten wird.

Unterhaltung soll aber auch bei den vier Rednern Tanja Köhler, Dr. Christiane Nill-Theobald, Nils Bäumer und Denise Maurer nicht zu kurz kommen, die jeweils eine knappe halbe Stunde sprechen werden. „Sie sind Experte auf ihrem jeweiligen Gebiet und alles andere als langweilig“, versichert Strobel. Zudem könne der Besucher Tipps und Erkenntnisse mitnehmen und tue mit dem Eintrittsgeld etwas für den guten Zweck. In der Galerie Dx Diane sind rund 150 Plätze für je 29 Euro. 60 Karten sind bereits an Volksbankmitglieder verkauft, die übrigen sind ab sofort zu haben. „Sollte die Nachfrage sehr groß sein, dann ist eine Wiederholung der Veranstaltung möglich“, sagt Bankvorstand Franz Schmid.

Die Volksbank Altshausen Stiftung wurde im März 2015 anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Bank gegründet. Zweck ist die Stärkung des gesellschaftlichen und sozialen Engagements im Geschäftsfeld der Volksbank. Die Stiftung wird den Erlös aus der Benefizveranstaltung mit einer eigenen Spende erhöhen. Der Betrag wird erst am 5. November bekannt gegeben. Begünstigt werden drei Organisationen in der Region, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern: Leopoldschule, Kinderheim St. Johann und Heimsonderschule Haslachmühle.

Die Leopoldschule Altshausen hat die Schwerpunkte Hören und Sprache. Dort lernen rund 260 Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung und Sprachbehinderungen. Mit der Spende ist ein Zirkusprojekt geplant. Das Kinderheim St. Johann in Wilhelmsdorf-Zußdorf mit der Schule, ist eine Einrichtung für geistig- und mehrfach behinderte Kleinkinder, Kinder und Jugendliche. Die Einrichtung möchte spezielle Schlitten für Winterausflüge anschaffen. In der Heimsonderschule Haslachmühle wohnen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Hör-Sprach-Behinderung und einer zusätzlichen geistigen Behinderung. Mit der Spende sollen Spielgeräte angeschafft werden.

Die Gruppe „7 Schwaben Speaker“ entstand 2013 spontan durch eine Idee der Rednerin Tanja Köhler nach einer Veranstaltung in Stuttgart. Die Gruppe macht seitdem regelmäßig Veranstaltungen für den guten Zweck. Anfangs bestand die Gruppe aus sieben Rednern. Das sprengte aber vor allem den Zeitrahmen bei Auftritten. Nach ein paar Jahren orientierten sich manche Redner beruflich um und verließen die Gruppe. Mittlerweile treten vier Redner auf, Markus Paul aus Spaichingen moderiert und hinter der Bühne kümmern sich Thomas Strobel um die Organisation und Sandra Schneider um das MakeUp.

Wer in der Mitte des Lebens steht, gehört zu der Zielgruppe von Tanja Köhler. Unter dem Titel „War das schon alles? Veränderungen in der Mitte des Lebens“ gibt sie eine charmante Anleitung und weiht die Zuhörer auch noch in das Geheimnis der großen schottischen Highland Dudelsacks ein. Denise Maurer entlarvt mit Witz, Wirkung und Tiefgang kommunikative Tücken und serviert dem Publikum handfeste Kommunikationstipps zur direkten Anwendung. Dr. Christiane Nill-Theobald widmet sich unter dem Titel „Endlich wieder Montag! Die neue Lust auf Leistung“ dem Thema Arbeitszufriedenheit. Nils Bäumer will beim Zuhörer Kreativität wecken. Sätze wie „Das haben wir schon immer so gemacht“ will er aus den Köpfen vertreiben.