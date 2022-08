Seniorinnen und Senioren im herzlichen Austausch.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf Einladung der Gemeinde haben sich BewohnerInnen der ASB Residenz in Wolfegg auf nach Ebersbach zu Besuch gemacht. Christine Gerhold, Dienststellenleiterin Region Ravensburg/Bodensee hat mit Team einen Shuttle nach hierher eingerichtet. Treffpunkt war zunächst das Rathaus, zu dem sich auch Seniorinnen und Senioren aus dem Ebersbacher Ort gesellt haben. Von Bürgermeister Roland Haug gab es einen frischen Empfang. Und in herzlicher Runde wurde zu Getränken, Gebäck und Plausch im Dorfplatz-Garten geladen. Nach Ortsgeschichte und heiteren Anekdoten ging es weiter und man war auf Gegenbesuch in der hiesigen Wohnanlage und verbrachte gemeinsam einen netten Abschluss. Als Geschenk für gelebte Gastfreundschaft durfte der Schultes wie die Gäste ein kleines Gedichtlein entgegennehmen: „Glücklich ist, wer nie verlor, im Kampf des Lebens den Humor, und zwickt es auch mal irgendwo, man lebt halt nie ohne Risiko. Drum freu Dich oft und lache tüchtig, noch ist Humor nicht steuerpflichtig.“ Es war wunderschön und alle haben es genossen, so das ausgestellte Feedback. Und nächstes Jahr wollen die Ebersbacher dann Wolfegg erkunden – die Freude darauf ist schon jetzt groß.