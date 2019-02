Sekretariat ist zum zweiten Zuhause geworden

Fast 35 Jahre lang ist Ramona Fink die gute Seele im Sekretariat des Progymnasiums Altshausen gewesen. Nun geht sie in den Ruhestand. Ihr letzter Tag ist am Gompigen. „Da werde ich dann wohl endgültig befreit“, sagt die 63-Jährige mit einem Schmunzeln.

Als eine Last hat die Altshauserin ihre Arbeit im Progymnasium und im SBBZ nie empfunden. „Ich habe mich mit allen Schülern, Lehrern und Rektoren immer gut verstanden, und der Job hat einfach Spaß gemacht“, sagt Fink. Als sie 1984 von ihrer Schwiegermutter erfahren hat, dass die Stelle im Schulsekretariat frei ist, ging die gelernte Industriekauffrau schnurstracks zu den damaligen Rektoren. Beide waren einverstanden, dass sie die Arbeit übernimmt.

Also klopfte sie auch noch im Rathaus an der Tür von Bürgermeister Franz Sproll an und teilte ihm ihre Bewerbung mit. „Beim Rausgehen habe ich noch gehört, wie er zu seiner Sekretärin sagte: ,Dann haben wir das auch schon vom Tisch.’ Da wusste ich also, dass ich die Stelle hatte“, sagt Fink. Bereut habe sie es nicht einen Tag lang. Die anfangs zehn Stunden Arbeitszeit pro Woche haben sich mittlerweile verdoppelt. „Aber die Arbeitszeiten waren einfach perfekt für das Familienleben“, sagt Fink. Zwar hatte sie nur die üblichen 30 Tage Urlaub, da aber in den Ferien keine Arbeit anfiel, konnte sie in der Zeit unbezahlten Urlaub nehmen und musste sich so nie um eine Betreuung für ihre zwei Kinder bemühen.

Schreibtisch und Büro musste Ramona Fink anfangs mit dem Schulleiter teilen. Aus dem kleinen Raum im Altbau des Pogymnasiums ist mittlerweile ein Abstellraum geworden. Denn als der Anbau kam, zog sie mit dem Rektor um und bekam ein eigenes Büro. Für einige Jahre musste sie es allerdings wechseln und in das größere Zimmer des Schulleiters umziehen. „Das grenzt direkt ans Lehrerzimmer und ist etwas hellhörig. Der damalige Schulleiter wollte nicht immer die Gespräche mitanhören müssen und wollte daher mit mir das Büro tauschen“, schildert Fink. Seit den Renovierungsarbeiten im Sommer ist sie aber wieder in das ursprüngliche Sekretariat umgezogen. Nach den Fasnetsferien wird dort ihre Nachfolgerin den Platz einnehmen.

Selten Streiche mitbekommen

In Erinnerung bleiben Ramona Fink besonders schöne Ereignisse wie das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Schule. Aber auch an die vielen Aufgaben des Alltags denkt sie gerne zurück. Etwa den Ansturm, wenn halbjährlich die Ausgabe der Fahrkarten ansteht. Oder die zahlreichen Kopien von Zeugnissen und Schulbescheinigungen, die sie ausgehändigt hat. Von Schülerstreichen hat sie eher selten etwas mitbekommen. „Wenn, dann nur am Rande oder eben verspätet, wenn die Rechnung für einen Schaden zur Erledigung auf meinem Schreibtisch gelandet ist“, sagt Fink. Da die meisten Schüler aber anständig seien, blieb dies überschaubar. Wichtig war ihr bei den Begegnungen mit den Schülern immer Höflichkeit. Dazu gehören etwa Guten Morgen, Bitte und Danke zu sagen. „Die meisten haben das von sich aus gemacht, und wer es noch nicht konnte, der hat es eben schnell bei mir gelernt“, sagt die Altshauserin mit einem Schmunzeln.

In der närrischen Zeit warf Ramona Fink sich früher gerne mitten in das Getümmel. Aus familiären Gründen aber hat sie sich zurückgezogen. Seit über acht Jahren ist ihre Tochter schwerkrank, ihr Mann hat Krebs. „Daher ist es ganz gut, dass ich nun hier aufhöre und mehr für die Familie da sein kann. Außerdem habe ich noch drei Enkel und den Musikverein als Hobby“, sagt die 63-Jährige. In den letzten Arbeitstagen kommt bei der Altshauserin so langsam auch Wehmut auf. Es werde ihr etwas fehlen, nicht mehr wie in den fast 35 vergangenen Jahren morgens in die Schule zu fahren. „Das Sekretariat ist zu meinem zweiten Zuhause geworden“, sagt Fink.