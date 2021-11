Schwerer Verkehrsunfall auf B32 fordert drei Verletzte

Auf der Bundesstraße 32 bei Altshausen kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, sind an dem Unfall im Wesentlichen zwei PKW beteiligt. Ein dritter PKW wurde ebenfalls beschädigt, wie das mit dem Unfall zusammenhängt ist derzeit noch unklar.

Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Ein 27-Jähriger ist demnach aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug an der Unfallstelle in den Gegenverkehr geraten und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Darin befanden sich ein 78 Jahre alter Mann und eine Beifahrerin. Beide wurden durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in Klinken gebracht werden.

Auch der 27-Jährige erlitt Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls zur Unfallstelle gerufen wurde, konnte ohne Patient den Einsatzort wieder verlassen.

Ein dritter PKW wurde bei dem Unfall noch beschädigt. Warum und wie hoch der Schaden ist, dazu kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Insassen des dritten PKW blieben aber alle unverletzt.

Verkehr weiter beeinträchtigt

Die B32 bei Altshausen ist derweil weiter für die Unfallaufnahme und zur Klärung der Unfallursache gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.