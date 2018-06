Schutzgebiet soll im Süden nicht über den Rand des Weihers reichen

Die Europäische Union hat von Deutschland für die sogenannten Natura 2000-Gebiete Texte und Verordnungen gefordert, die schon vor mehr als 15 Jahren als Schutzgebiete angemeldet wurden. Für diese Präzisierung der Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiete (FFH) hat der Gemeinderat Altshausen nun eine Stellungnahme vorbereitet.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Patrick Bauser werden für zwei Gebiete Stellungnahmen abgegeben: Feuchtgebiet bei Mendelbeuren und Weiher. Zu den minimalen Gebietsänderungen bei den Feuchtgebieten bei Stuben und Hühlen hatte Bauser keine Einwände. Bei Mendelbeuren soll das Gebiet lediglich bis an ein Wegende reichen, aber nicht darüber hinaus.

Kritischer sah Bauser die vom RP vorgeschlagenen Erweiterungen am südlichen Altshauser Weiher. Dort soll das Schutzgebiet über den Gewässerrand auf die Grünstreifen und am Wohngebiet teilweise bis an die Häuserkante reichen. „Das könnte die Eigentümer einschränken, und das wollen wir nicht. Wir werden vorschlagen, die Grenze wieder bei der Wasserkante zu belassen.“ Auch im Norden soll das Schutzgebiet am Weiher erweitert werden. Dagegen hatte Bauser nichts einzuwenden. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen des Bürgermeisters für die Stellungnahme zu.

FFH steht für Fauna (Tierwelt), Flora (Pflanzenwelt) und Habitat (Lebensraum). Die FFH-Richtlinie bildet zusammen mit der Vogelschutzrichtlinie die zentrale Rechtsgrundlage für den Naturschutz in der Europäischen Union. Die im Rahmen dieser beiden Richtlinien ausgewählten Gebiete ergeben das zusammenhängende, europaweite Schutzgebietsnetz Natura 2000.

Das Land Baden-Württemberg hat seine FFH-Gebiete 2001 und 2005 gemeldet, und zwar auf Basis des vergleichsweise groben Kartenmaßstabs 1:25000. Die Europäische Kommission hat die FFH-Gebiete 2007 festgelegt. Für Baden-Württemberg sind dies 212 FFH-Gebiete mit insgesamt rund 428 000 Hektar Fläche, dies entspricht rund 11,7 Prozent der Landesfläche. Jetzt sollen die Gebiete in einen Maßstab von 1:5000 übertragen und müssen daher exakt definiert und förmlich ausgewiesen werden. Denn dies ist unter anderem in Baden-Württemberg noch nicht erfolgt. Die Europäische Kommission hat deshalb 2015 gegen Deutschland und andere Mitgliedstaaten ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und eine rechtsverbindliche Abgrenzung der FFH-Gebiete im geeigneten Maßstab gefordert.