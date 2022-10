Schulfest an der Herzog-Philipp-Verbandsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange Zeit ist vergangen, seit an der HPV das letzte große Schulfest gefeiert werden konnte. Fast genauso lange liegt der Beginn der Baumaßnahmen am Neubau zurück.

Am Samstag, 8. Oktober, konnte nun endlich wieder ein Schulfest unter normalen Bedingungen gefeiert und dabei auch gleich der Neubau offiziell eingeweiht werden.

Das Besondere an diesem Tag: Die Schülerinnen und Schüler hatten zusammen mit den Lehrkräften in einer Projektwoche das Schulfest und die Aufführungen vorbereitet. So gab es nicht nur den Festakt der Einweihung selbst, sondern auch ein buntes Programm in den Schulgebäuden und Vorführungen in den neuen Fachräumen zu bestaunen. Zahlreiche Familien, teils auch mit Großeltern und Freunden, schauten zum Beispiel Musical oder Minitheater an, bestaunten selbst gebastelte Modellflieger, nahmen an einer Führung durch den Neubau teil oder blätterten in der Zeitung über die Projektwoche. Für Verpflegung sorgten die Elternbeiräte von HPV und PG.

Danke allen Beteiligten für dieses schöne und gelungene Fest!