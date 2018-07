Schütz und Vollers treten Ruhestand an

Dornahof-Chef Albrecht Weil verabschiedete in einer kleinen Feierstunde Diakon Manfred Schütz nach über 40-jährigem Dienst in der Betreuung und Inge Vollers nach 16 Jahren Teilzeittätigkeit im Hofladen und in der hauswirtschaftlichen Unterstützung der Bewohnerschaft im Heimbereich in den Ruhestand.

Im Beisein einer großen Zahl von Mitarbeitenden aus allen Teilen des Einrichtungsverbunds Dornahof würdigte Weil die großen Verdienste von Inge Vollers und Manfred Schütz. „In 40 Jahren hat sich das Hilfefeld wesentlich weiterentwickelt – am Dornahof auch sichtbar durch die umfassende Gebäudesanierung insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren. Sie können stolz auf ihren Beitrag dazu blicken. Dabei stand und steht für Manfred Schütz der Mensch im Vordergrund, wo er herkommt und welches sein Weg ist“, sagte Weil.

Zuverlässigkeit und stets ein freundliches Wort – so charakterisierte Weil den Dienst von Inge Vollers rückblickend: 16 Jahre in der Gärtnerei und im hauswirtschaftlichen Bereich im Haus 4. „Sie übergeben das Haus wohlbestellt an ihre nachfolgenden Kolleginnen und können beruhigt in die nächste Lebensphase treten“, so Weil weiter. Mitarbeiter und Dienststellenleitung übergaben Abschiedsgeschenke und wünschten Gesundheit und Zufriedenheit im Ruhestand.