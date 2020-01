Schüler von Auto angefahren

Ein zwölfjähriger Schüler ist nach Polizeiangaben bereits am Donnerstag in der Saumstraße, auf Höhe der dortigen Sporthallen, von einem Auto gestreift und leicht verletzt worden. Der Fahrer des Wagens fuhr davon. Der Polizeiposten Altshausen sucht aus diesem Grund aktuell Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können. Gegen 10.40 Uhr wollte der Schüler zusammen mit weiteren Kindern die Saumstraße überqueren. Als er am Straßenrand stand, streifte ihn der Außenspiegel eines silbernen Kleinwagens, der aus Richtung der Tennisanlagen kam. Der Zwölfjährige stürzte daraufhin. Er zog sich mehrere Prellungen zu.