Schüler lernen Altshausen kennen

14 französische Schüler und zwei Begleitpersonen sind im Rahmen des Austauschs zwischen dem Collège Pierre Matrajas in Sausset-les-Pins und dem Progymnasium zu Gast in Altshausen gewesen. Den ersten Tag verbrachten die französischen Schüler an der Schule.

Sie nahmen sie am Unterricht teil und stellten fest, dass es zwar Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Schulalltag gibt. Am Nachmittag durften sie bei einer Führung in französischer Sprache von Eberhard Fritz, Archivar des Hauses Württemberg, das Schloss und die Außenanlagen entdecken.

Während ihres sechstägigen Aufenthalts machte die französische Gruppe Ausflüge nach Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm, um die Region kennenzulernen. In den Gastfamilien begegneten die Schüler der deutschen und vor allem schwäbischen Lebensart und es bot sich ihnen die Gelegenheit, sich bei gemeinsamen Aktivitäten auch sprachlich zu üben.