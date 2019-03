Schüler fahren Senioren mit E-Bike aus

Die Bildungspartnerschaft zwischen der Herzog-Philipp-Verbandsschule und dem Wohnpark St. Josef bekommt einen Impuls: Ab sofort fährt die Sozial-AG der Schule Menschen aus dem Wohnpark mit dem E-Bike aus.

Angeregt durch einen Mitarbeiter begann der Förderverein des Wohnparks St. Josef vor ziemlich genau einem Jahr mit der Sammlung von Spenden zum Erwerb eines E-Bike-Tandems. Durch eine Vielzahl an lokalen Spendern konnte dieser finanzielle Kraftakt gestemmt und das E-Bike inzwischen erworben werden. Was läge nun näher, als die bereits bestehende Bildungspartnerschaft zwischen der Herzog-Philipp-Verbandsschule und dem Wohnpark St. Josef weiter zu vertiefen, indem sich Schüler in einer Sozial-AG engagieren und den älteren Mitbürgern gelegentlich eine Ausfahrt mit dem E-Bike zu ermöglichen. Die AG beginnt zunächst mit fünf Schülern aus der neunten Klasse. Diese erhielten zum Frühjahrsbeginn eine Einweisung in das E-Bike durch den pensionierten HPV-Lehrer Karl Blersch, der zugleich in seinem Amt als Vorsitzender des Fördervereins des Wohnparks St. Josef maßgeblich an der Finanzierung und Beschaffung des E-Bikes mitgewirkt hat. Inhalte der Einweisung waren unter anderem der sachgerechte Umgang mit dem Fahrzeug, das Fahr- und Bremsverhalten sowie der Ein- und Aussteigevorgang der Mitfahrer, sodass künftigen Ausfahrten nichts im Weg steht.