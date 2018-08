Schüler errichten Gipfelkreuz in der Silvretta

Zwölf Jahre nach der offiziellen Erstbesteigung des 2701 Meter hohen „Piz 6R“ haben Schüler der Leopoldschule Altshausen, die zum Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen gehört, das alte Gipfelkreuz durch ein neues ersetzt.

Der Piz 6R ist ein Wanderberg in der Silvretta auf der Grenze der österreichischen Bundesländer Vorarlberg und Tirol. Der Name des Gipfels erinnert an die Erstbesteiger vom 26. Juli 2006. Damals erklommen Schüler der sechsten Realschulklasse der Leopoldschule in Altshausen mit ihrem Lehrer Thomas Lämmle den Gipfel. 6R steht für die sechste Klasse der Realschule in der Leopoldschule. Die Schule ist als sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum Teil des Hörsprachzentrums der Zieglerschen. Nun steht ein neues Holzkreuz der Altshausener Schüler, geschmückt mit tibetischen Gebetsfahnen und ausgestattet mit einem Gipfelbuch.

In einer Projektwoche haben die Schüler mit ihrem Lehrer das Kreuz gestaltet und gemeinsam den Plan entwickelt. Ausgestattet mit Werkzeug, Zement und Befestigungsmaterial glückte die Aktion in gut zwei Stunden. Zuvor standen drei Stunden Aufstieg zum Gipfel an.